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Bugüne kadarki en yüksek rakam! Zehir tacirleri İstanbul'da yakayı ele verdi: 12.3 milyon adet hap!

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Giriş Tarihi: 27.08.2022 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
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Bugüne kadarki en yüksek rakam! Zehir tacirleri İstanbul’da yakayı ele verdi: 12.3 milyon adet hap!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Ambarlı Limanına gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirildiğini duyurdu.

İstanbul Ambarlı Limanına gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirildiği.

"UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI İSTANBUL HAVALİMANINDA YAKALANDI"

Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından bilgi veren ve fotoğraf paylaşan Bakan Muş'un açıklaması şöyle:

"Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri bugün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. İstanbul Ambarlı Limanına gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirildi.

OPERASYON GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

"BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK RAKAM"

Uyuşturucu kaçakçılığının organizatörü olduğundan şüphelenilen yabancı uyruklu şahıs yurtdışına kaçmak isterken Havalimanında yakalandı. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek captagon yakalamasında görev alan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ediyorum."

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