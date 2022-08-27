Bugüne kadarki en yüksek rakam! Zehir tacirleri İstanbul’da yakayı ele verdi: 12.3 milyon adet hap!

"UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI İSTANBUL HAVALİMANINDA YAKALANDI"

Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından bilgi veren ve fotoğraf paylaşan Bakan Muş'un açıklaması şöyle:

"Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri bugün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. İstanbul Ambarlı Limanına gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirildi.

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