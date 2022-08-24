24 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Teröristlerin gelir kaynağına ağır darbe! 1 ton 929 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika: Teröristlerin gelir kaynağına ağır darbe! 1 ton 929 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.08.2022 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
ABONE OL
Son dakika: Teröristlerin gelir kaynağına ağır darbe! 1 ton 929 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren Abluka-34 Operasyonu'nda; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa operasyonunda toplam 1 ton 929 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA