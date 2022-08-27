27 Ağustos 2022, Cumartesi
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Bugüne kadarki en yüksek rakam! Zehir tacirleri İstanbul'da yakayı ele verdi: 12.3 milyon adet hap!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Ambarlı Limanına gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirildiğini duyurdu.