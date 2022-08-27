BBC’den Bayraktar kardeşler ile çok konuşulacak röportaj: TB2’ler durdurulamadı

"BİZİM İŞİMİZİN TEMELİ HİÇBİR ZAMAN PARA VE MADDİYAT OLMADI"

"Moskova size büyük paralar teklif ederse onlara da Bayraktar satar mısınız?" sorusuna Haluk Bayraktar'dan net yanıt: "Bizim işimizin temeli hiçbir zaman para ve maddiyat olmadı. Ukrayna ile dostluk ve işbirliğimiz eskiye gidiyor. Gerçek şu ki Moskova bize ne kadar para teklif ederse etsin onlara satış yapmayız.

Şu anda tüm desteğimiz Ukrayna'ya çünkü haksız, saldırgan ve savunulamaz bir saldırıyla karşı karşıyalar. Bizim Ukrayna ile işbirliğimize hiçbir şey gölge düşüremez, ne kadar para teklif ederlerse etsinler."