BBC'den Bayraktar kardeşler ile çok konuşulacak röportaj: TB2'ler durdurulamadı
Birleşik Krallık merkezli yayın kuruluşu BBC'nin Rusça servisi, yerli ve milli sihaların mucidi Haluk ve Selçuk Bayraktar ile bir röportaj gerçekleştirdi. Yayınlanan analiz haberde, Türk SİHA'larının başarısından, "Bayraktar TB2'lerin dünyada en popüler drone: Doğru zamanda doğru yerde olmayı başarıyorlar." ifadeleriyle söz edildi. Haluk Bayraktar, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Moskova bize ne kadar para teklif ederse etsin onlara satış yapmayız. Şu anda tüm desteğimiz Ukrayna'ya çünkü haksız, saldırgan ve savunulamaz bir saldırıyla karşı karşıyalar. Ukrayna ile işbirliğimize hiçbir şey gölge düşüremez, ne kadar para teklif ederlerse etsinler" dedi. Selçuk Bayraktar da Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini 'haksız ve hukuksuz bir savaş' diye tanımladı.
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği insansız hava araçlarının mucidi Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşler, BBC'den Dzhafer Umerov ve Tatiana Yanutsevich'e röportaj verdi.
"BAYKAR ŞİRKETİ BATI ÜNİVERSİTESİNİN KAMPÜSÜNÜ ANDIRIYOR"
Bayraktar kardeşlerle İstanbul'un uzak bir mahallesindeki ofislerinde buluşan gazeteciler; ofisi, "Bina ve çevresi dünya çapında savaşların karakterini değiştiren askeri amaçlı drone'lar yapan bir şirketten çok bir Batı üniversitesinin kampüsünü andırıyor" diye anlattı.
SELÇUK BAYRAKTAR: HAKSIZ VE HUKUKSUZ BİR SAVAŞ
Haberde, Selçuk Bayraktar'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini 'haksız ve hukuksuz bir savaş' diye tanımladığı belirtildi.
Bayraktar kardeşlerin çok konuşulacak röportajından bazı bölümler şöyle:
"UKRAYNALILAR ONURLU BİR HALK"
Bayraktar'ın Ukraynalılar için bir özgürlük simgesi haline gelmesinin nasıl hissettirdiği" sorulduğunda Haluk Bayraktar, geliştirdikleri teknolojinin Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesine destek olmasından gurur duyduğunu söyledi.
İHA'ların ne zaman, nerede kullanılacağına karar verenin Ukrayna ordusu olduğunu belirten Haluk Bayraktar, "Bizim sistemlerimiz Rus hava savunma sistemlerini ve zırhlılarını yok ettiği için Rus medyasında bizi karalayan pek çok yazı çıkıyor. Ama nihayetinde biz teknoloji sağlayan bir şirketiz" diye konuştu.
"BİZİM İŞİMİZİN TEMELİ HİÇBİR ZAMAN PARA VE MADDİYAT OLMADI"
"Moskova size büyük paralar teklif ederse onlara da Bayraktar satar mısınız?" sorusuna Haluk Bayraktar'dan net yanıt: "Bizim işimizin temeli hiçbir zaman para ve maddiyat olmadı. Ukrayna ile dostluk ve işbirliğimiz eskiye gidiyor. Gerçek şu ki Moskova bize ne kadar para teklif ederse etsin onlara satış yapmayız.
Şu anda tüm desteğimiz Ukrayna'ya çünkü haksız, saldırgan ve savunulamaz bir saldırıyla karşı karşıyalar. Bizim Ukrayna ile işbirliğimize hiçbir şey gölge düşüremez, ne kadar para teklif ederlerse etsinler."
"BİZİM POZİSYONUMUZ NET"
Selçuk Bayraktar ise ,'Rusya'ya SİHA satışına ilişkin' bunun devletin karar vereceği bir konu olduğunu söyleyerek yorum yapmaktan kaçındı.
BBC'ye göre; Haluk Bayraktar'ın söyledikleri, en azından Ukrayna'nın işgali sürerken Rusya ile işbirliği olmayacağını net bir şekilde ortaya koyuyor.
"SAVAŞTA KENDİSİNİ BÖYLESİNE KANITLAMIŞ BAŞKA BİR İHA YOK"
Hangi ülkelere satış yapılacağına nasıl karar verdiklerini sorusuna Haluk Bayraktar, devletle ortak karar verdiklerini söyledi.
BBC durumu, "Fakat son kararı Ankara alıyor gibi gözüküyor. Buna jeopolitik çıkarlarına göre karar veriyor." diyerek okuyucularına aktardı.
Moskova'nın İran yapımı Şahit 129 modeline ilgi duyduğu da biliniyor.
Selçuk Bayraktar, bu modelin teknik özelliklerini bilmediğini söylerken Bayraktar'ın sınıfının en iyisi olduğunu vurguluyor:
"Kendisini savaşta böylesine kanıtlamış başka bir İHA yok."
"DOĞRU ZAMANDA DOĞRU YERDELER"
Haberde, Bayraktar TB2'lerden "Dünyada en popüler drone: Doğru zamanda doğru yerde olmayı başarıyorlar." ifadeleriyle söz edildi.
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