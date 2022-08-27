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Sayıları gittikçe kabarıyor! İşte Meclis'teki dokunulmazlık dosyası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.08.2022
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Sayıları gittikçe kabarıyor! İşte Meclis’teki dokunulmazlık dosyası

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na 27'nci dönemde 196 milletvekili hakkında 1691 dokunulmazlık dosyası geldi. Bu dönemdeki fezleke sayısının Meclis tarihindeki en yüksek rakam olduğu belirtildi.

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