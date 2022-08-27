Dünya dışında ilk kez bulundu! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik böyle duyurdu: Hayretimizi artıran bir keşif

"BU KEŞİF BİZE..."

Karbondioksit, karbon döngüsünün bir parçası olarak Dünya atmosferinde doğal olarak bulunur, ancak aynı zamanda insan faaliyetleri tarafından artan seviyelerde salınmaktadır.

Bilim insanları, başka bir dünyanın atmosferinde CO2 bulmanın, dünya dışı yaşamın kimyasal biyo-izleyicilerini bulma yolunda önemli bir adım olduğunu düşünüyorlar.