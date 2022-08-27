Dünya dışında ilk kez bulundu! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik böyle duyurdu: Hayretimizi artıran bir keşif
James Webb Uzay Teleskobu'ndan (JWST) erken ve heyecan verici bir sonuç açıklandı. Bir ötegezegenin atmosferinde ilk kesin karbondioksit tespit edildi. Konuyla ilgili paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hayretimizi artıran bir keşif. Evrenin keşfinde yeni bir sayfa açıldı." ifadelerini kullandı.
Gezegen WASP-39b olarak adlandırılıyor ve 700 ışıkyılı uzaklıktaki Güneş benzeri bir yıldızın çok yakın yörüngesinde bulunan, kabaca Satürn'ün kütlesine sahip bir sıcak gaz devi.
Gezegen, 2011 yılında WASP (Geniş Açılı Gezegenler için Arama) konsorsiyumu tarafından, gezegen geçiş yaparken veya ev sahibi yıldızının önünden geçerken yer tabanlı teleskoplar kullanılarak keşfedildi.
Hubble ve Spitzer uzay teleskoplarıyla ötegezegenin sonraki gözlemleri, atmosferinde önemli miktarda su buharının yanı sıra sodyum ve potasyum olduğunu ortaya çıkardı.
Ama şimdi, JWST'nin benzersiz kızılötesi duyarlılığı, bu gezegende karbondioksitin de varlığını doğruladı.
Astronomi Doçenti Eliza Kempton, "Daha önce WASP-39 b'nin atmosferinde CO2'yi kesin olarak tanımlayamamamızın nedeni, doğru dalga boyu aralığında spektrum üretebilen bir teleskopumuz olmamasıydı" dedi.
"BU KEŞİF BİZE..."
Karbondioksit, karbon döngüsünün bir parçası olarak Dünya atmosferinde doğal olarak bulunur, ancak aynı zamanda insan faaliyetleri tarafından artan seviyelerde salınmaktadır.
Bilim insanları, başka bir dünyanın atmosferinde CO2 bulmanın, dünya dışı yaşamın kimyasal biyo-izleyicilerini bulma yolunda önemli bir adım olduğunu düşünüyorlar.
ÖMER ÇELİK: HAYRETİMİZİ ARTIRAN BİR KEŞİF
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak hayranlığını gizleyemedi. Çelik, "Hayretimizi artıran bir keşif. Evrenin keşfinde yeni bir sayfa açıldı…Webb teleskobu, güneş sistemimizin dışındaki bir gezegenin atmosferinde karbondioksitin (CO2) ilk net kanıtını buldu. WASP-39 B, 700 ışıkyılı uzaklıkta Güneş benzeri bir yıldızın yakınında dönen bir gaz devi." diye konuştu.
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