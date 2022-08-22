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Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.08.2022
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Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlere ait silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

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