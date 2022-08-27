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Son dakika: İstanbul'da terör operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 27.08.2022 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
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Son dakika: İstanbul’da terör operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda, PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 11 kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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