Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan gençlere "Seyahatsever" müjdesi! Tarih uzatıldı

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Seyahatsever" projesiyle ilgili "Gençlerimizin bu imkândan daha fazla yararlanmasını sağlamak için onlardan gelen istek doğrultusunda yaş aralığını 18-25'ten 18-30'a yükselttik" diye duyurması, büyük coşkuyla karşılandı.

Çarpıcı açıklamalarda bulunan gençler seyahat ederken, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında hem güvenilir hem de konforlu ortamda ücretsiz konaklamanın kendileri için çok önemli bir fırsat olduğuna vurgu yapıp Başkan Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür etti.