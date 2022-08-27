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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan gençlere "Seyahatsever" müjdesi! Tarih uzatıldı

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Giriş Tarihi: 27.08.2022 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan gençlere Seyahatsever müjdesi! Tarih uzatıldı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu projenin ardından 18-30 yaş arasındaki gençler, 15 Temmuz'dan itibaren bakanlık bünyesindeki yurtları ücretsiz kullanmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül’e kadar uzattıklarını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan bakanlığın yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi 5 Eylül'e kadar uzatıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seyahatseverlere müjde vermek istediğini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemizi 1 Eylül'den 5 Eylül'e uzatıyoruz. Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum" ifadelerini kullandı.

KONAKLAMA SÜRESİ 5 GÜN
Kasapoğlu, proje kapsamında GSB yurtlarında kalınan gün sayısını 3 günden 5'e çıkardıklarını söyledi.

18-30 YAŞ ARASI GENÇLERE ÜCRETSİZ
"Seyahatsever" projesi kapsamında 18-30 yaş arası gençler, 15 Temmuz tarihinden itibaren öğrenci şartı aranmaksızın GSB yurtlarında ücretsiz barınabiliyor.



SEYAHATSEVER'E NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?

  • Seyahatsever'e başvurmak isteyenler keşfetmek istedikleri şehre karar verdikten sonra Seyahatsever İnternet Sitesi'ni ziyaret edebilir.
  • Web sitesinde alt bantta kalmak istenilen şehir ve cinsiyet seçimi yapıldıktan sonra o şehirde kalınabilecek yurtların hangi ilçelerde konumlandığı, adresleri, yurtların isimleri, kapasiteleri, blokları, adresleri, yurtta görevli kişiler, bu kişilerin numaraları ve unvanları öğrenilebilir.
  • Rezervasyon konaklanacak yurtta sorumlu kişiye konaklama tarihinden en az bir gün önce isim soy isim ve T.C. Kimlik Numarası verilerek yapılabilir.
  • Seyahatsever Projesi'ne genel başvurular 444 0 472 numaralı ALOGSB hat üzerinden yapılıyor.
  • Başvuru yaptıktan sonra otobüs bileti alarak ekonomik bir tatile doğru yola çıkılabilir.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Seyahatsever" projesiyle ilgili "Gençlerimizin bu imkândan daha fazla yararlanmasını sağlamak için onlardan gelen istek doğrultusunda yaş aralığını 18-25'ten 18-30'a yükselttik" diye duyurması, büyük coşkuyla karşılandı.

Çarpıcı açıklamalarda bulunan gençler seyahat ederken, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında hem güvenilir hem de konforlu ortamda ücretsiz konaklamanın kendileri için çok önemli bir fırsat olduğuna vurgu yapıp Başkan Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür etti.

Sabah'ın haberine göre gençler, kendilerine sağlanan bu imkân sayesinde ülkenin görülmesi gereken pek çok tarihi, turistik bölgesine konaklama kaygısı olmadan ve rahat şekilde gidebilecekleri için çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

HEM GÜVENİLİR HEM ÜCRETSİZ

Seher Cerlet (27): KYK yurtları son derece güvenilir. Çok önemli bir adım atıldı. Yaş aralığının 18-30 olarak güncellenmesi bizi çok mutlu etti. Böylelikle seyahat ederken kalacağımız yer sorun olmaktan çıktı. Otel konforunda, ücretsiz konaklayacağız. Yalnızca ulaşımı düşüneceğiz. 'Nerede konaklayacağız' derdi ortadan kalktı.

Erdal Arslan (28): 81 ilin tamamında yer alan yurtlarda kalma şansımız var. Gerçekten harika bir uygulama bu. Rotamızı çizerek farklı farklı şehirlerde kalabiliriz. Ülkemizin görülmedik güzelliklerini keşfetmemiz için çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum.

İNCE DÜŞÜNCE ÜRÜNÜ

Kamran Kasım (30): Yaşın artırılması bizim için çok sevindirici oldu. Konaklama için para vermeyeceğiz. Seyahat için daha fazla yere gitme imkânımız olacak. KYK ayarında olmayan otellere onlarca para vermektense başımızı rahatça koyabileceğimiz bir ortamda kalacağız. Gençler için çok ince düşünülmüş bir uygulama. Bunun için Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza teşekkür ederiz.

KEYİFLE KALACAĞIZ

İrem Gorga (24): Yaş artırıldı, çok güzel oldu. KYK yurtları konaklamak için son derece güvenli yerler. Bildiğimiz yerlerde keyifle kalacağız. Arkadaşlarımızla planlama yapıp il il gezebiliriz. Ülkemizin her ilinde bulunan yurtlardan faydalanabiliyoruz 'Seyahatsever' projesiyle, güvenli konaklama, konfor... Daha ne olsun, daha ne isteyelim ki. Bizi düşündükleri için teşekkür ediyoruz.

Gençlerden Başkan Erdoğan’a teşekkür GENÇLERDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan’ın müjdesi gençleri sevindirdi! BAŞKAN ERDOĞAN'IN MÜJDESİ GENÇLERİ SEVİNDİRDİ!

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