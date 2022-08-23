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Meyve ve sebze halinde kaçak göçmen operasyonu: 8 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
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Meyve ve sebze halinde kaçak göçmen operasyonu: 8 kişi yakalandı

Bayrampaşa'da meyve ve sebze halindeki minibüste 8 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs şoförü M.H.'nin göçmenleri Fatih'ten aldığı, hale de başka göçmenler almak için geldiği belirlendi. M.H., gözaltına alındı.

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