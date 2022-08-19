Çiftçiler mazot, gübre ve yem desteğinden nasıl yararlanacak? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı

Türkiye'nin kararlı tavrının meyvesini aldığını kaydeden Kirişci, "Dün itibarıyla 25 tane gemi geçti (tahıl koridorundan) buradan. 625 bin ton da hububat çıktı. Bu hızla, miktarı da artacak. Bundan kendi ülkemiz ve başka ülkeler de inşallah nasiplenmeye devam edecek." diye konuştu.

BAKANLIĞIN ÜRETİCİYE VERDİĞİ DESTEKLER

Hububat, yağlı tohumlar, şeker ve baklagilleri stratejik ürün olarak belirlediklerini ifade eden Kirişci, "Bunlar bizim için olmazsa olmazlarımız. Kıtlık denildiğinde aklımıza gelen ürünler bunlar. Yani kimse çileğin bir kıtlıkta aklına geldiğini herhalde söyleyemez. Dolayısıyla çilek de bizim, domates de bizim, salatalık da bizim ama biz işe özellikle ve özellikle stratejik olan ürünlerden başlayacağız." ifadelerini kullandı.