19 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Çiftçilere 96 milyon 780 bin 711 TL’lik tarımsal destek ödemesi! Hesaplara ne zaman yatacak?

Son dakika: Çiftçilere 96 milyon 780 bin 711 TL’lik tarımsal destek ödemesi! Hesaplara ne zaman yatacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
ABONE OL
Son dakika: Çiftçilere 96 milyon 780 bin 711 TL’lik tarımsal destek ödemesi! Hesaplara ne zaman yatacak?

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı açıklamada, "96 milyon 780 bin 711 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA