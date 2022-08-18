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Son dakika | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den çiftçilere güzel haber: Sıfır faizli kredi kapsamına alındı

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Giriş Tarihi: 18.08.2022 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
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Son dakika | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den çiftçilere güzel haber: Sıfır faizli kredi kapsamına alındı

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tarımsal sulama birliklerimiz ve tarımsal üreticilerimizin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamı 10 milyon TL'ye kadar T.C Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılabilecek şekilde sıfır faizli kredi kapsamına alındı" dedi.

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