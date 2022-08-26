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Adalet Bakanlığı ve HSK'dan Gülşen açıklaması

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Giriş Tarihi: 26.08.2022
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Adalet Bakanlığı ve HSK’dan Gülşen açıklaması

Gülşen'in imam hatiplilere yönelik skandal ifadelerinin ardından ifadesi alınmış ve tutuklanmıştı. Sosyal medya hesaplarında konuyla ilgili karar veren hakim ve savcılara yönelik hedef gösteren açıklamalara HSK ve Adalet Bakanlığından tepki geldi.

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