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"Sarallar" suç örgütüne operasyon! 117 kişi yakalandı

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Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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Sarallar suç örgütüne operasyon! 117 kişi yakalandı

Son dakika haberi...İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 117 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, 6 av tüfeği, kalem şeklinde suikast silahı, bin fişek, çelik yelek ile çok sayıda çek, senet, dijital malzeme, 900 bin dolar ve 413 bin avro ele geçirildi.

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