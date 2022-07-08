Son dakika: Sarallar operasyonunda flaş gelişme! Erdal Acar tutuklandı
Son dakika haberleri... Sarallar operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunan iş adamı Erdal Acar tutuklandı. Erdal Acar’ın “Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma “ ve “yağma" suçlarından tutuklanması talep edilmişti.
Sarallar operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunan iş adamı Erdal Acar tutuklandı. Erdal Acar'ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma " ve "yağma" suçlarından tutuklanması talep edilmişti.
Detaylar gelecek...
Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.
İstanbul'un özellikle Anadolu Yakası'nda faaliyetler yürüten bir suç örgütüne yönelik İstanbul, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin İlleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 121 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı.
Suç örgütünün çok sayıda "Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarına karıştıklarının belirlendiği ifade edildi.
Adreslerde yapılan aramalarda 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, altı av tüfeği, kalem şeklinde bir suikast silahı, bir susturucu, bin mermi, bir çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.
Emir Somer'in haberine göre Operasyonda İş Adamı ve Beşiktaş Spor Kulübü Eski Yöneticisi Erdal Acar da gözaltına alındı. Erdal Acar'ın "Çete Elebaşı" sıfatıyla gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınan 122 şüpheliden 31'i adliyeye sevk edildi. Erdal Acar'ın ise İstanbul Emniyeti'ndeki işlemleri sürüyor.
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