Türkiye'de dev altın rezervi! Eskişehir'de patlatma çalışmaları başladı! Altının değeri ne kadar? Kaç yılda çıkartılacak?
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi teslip edilen altın kaynağına yönelik patlatma çalışmaları başlatıldı. Sondaj sonucu 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edilirken bu altının 1 yıl içinde çıkartılacağı belirtildi. Peki Eskişehir'de çıkartılacak altının değeri ne kadar? İşte detaylar...
Eskişehir'de, Koza Altın AŞ'nin Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'ndeki tesislerinde tespit edilen altın kaynağına yönelik patlatma çalışması yapıldı.
PATLATMA İŞLEMİ BAŞLATILDI
Şirkete bağlı Kaymaz işletmesinin mevcut açık ocak sahalarında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit edildi.
Rezervin bulunduğu alanda gerekli çalışmaları tamamlayan firma, kontrollü patlatma işlemi gerçekleştirdi.
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16 BİN ONS ALTIN HEDEFİ
Söz konusu kaynaktan yaklaşık 16 bin ons altın üretimi hedefleniyor.
A HABER O KAYNAĞIN KALBİNDE
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun altın işletmesinden detayları aktardı. Kurşun, "Gösterdiğimiz nokta daha önceden çalışmaların yapıldığı nokta. Altın rezervinin bulunduğu alan biraz daha üst noktalarda orada da çalışmalar başlayacak." dedi.
PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
Kurşun, "2022 yılı içerisinde de burada üretimi yapılacak. Yaklaşık 630 milyon liralık bir katkısı olacak Türkiye ekonomisine." ifadelerini kullandı.
20.000 ONS'LUK POTANSİYEL ALTIN KAYNAĞI
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20.000 ons'luk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir.
Bu kaynaktan yaklaşık 16.000 Ons Altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır. Şirketimizin 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500.000.000.-TL katkısı olacaktır" denildi.
ALTIN 1 YILDA ÇIKARILACAK
Tespit edilen rezervin çıkarılması için açık ocak çalışmaları başlatıldı. Topraktan ayrılarak dökümü yapılacak altın rezervinin, 1 yıl içerisinde tamamlanarak, Türkiye ekonomisine 500 milyon liranın üzerinde bir değer katacağı belirtildi.
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