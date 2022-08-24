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İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan'dan skandal paylaşım: Şehitler Köprüsü üzerinden çifte provokasyon

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Giriş Tarihi: 24.08.2022 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
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İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan’dan skandal paylaşım: Şehitler Köprüsü üzerinden çifte provokasyon

İYİ Parti kurucuları arasında yer alan ve skandal paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mehmet Aslan, sosyal medya medya hesabından yaptığı paylaşımla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden provokasyona girişti. Yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafı 'anlık' deyip LGBT propagandasıyla paylaşan Aslan, 'Şehitler Köprüsü' ifadesini ise 'Boğaziçi Köprüsü' diye düzeltti.

Skandal paylaşımlarıyla sık sık haber olan İYİ Parti kurucusu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Aslan, Twitter hesabından yeni bir provokasyona girişti.

İYİ PARTİLİ ASLAN'DAN 'KÖPRÜ' PROVOKASYONU: LGBT PROPAGANDASIYLA PAYLAŞTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını alarak, LGBT propagandasıyla servis eden Aslan, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü anlık…" ifadelerini kullandı.

FETÖ'CÜLER İSTEDİ O DÜZELTTİ: ŞEHİTLERE BÜYÜK SAYGISIZLIK

İtttifak ortakları FETÖ'cülerin kendisine yönelik eleştirileri sonrası ikinci bir provokasyona imza atan Aslan, tepkilerin ardından, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" ifadesini ise "Boğaziçi Köprüsü" diye düzeltti.

ANKET ŞİRKETLERİNİ 'HAPİSLE' TEHDİT ETMİŞTİ

Aslan, bir süre önce de İYİ Parti'nin oy oranlarını paylaşan anket şirketi sahiplerini hapse atmakla tehdit etmişti.

"BAŞKAN ERDOĞAN ÖLDÜ" İDDİALARINA ÇANAK TUTMUŞ, SKANDAL İFADELER KULLANMIŞTI

3 Kasım 2021 gecesi sosyal medya üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapılmış, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu gelişmeler olurken, Twitter'da "Recep Tayyip Erdoğan" ve "ölmüş" başlıkları altında bazı kullanıcılar tarafından yapılan Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret paylaşımlarına, İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan'ın da katıldığı görülmüştü.

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