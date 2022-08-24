İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan’dan skandal paylaşım: Şehitler Köprüsü üzerinden çifte provokasyon

"BAŞKAN ERDOĞAN ÖLDÜ" İDDİALARINA ÇANAK TUTMUŞ, SKANDAL İFADELER KULLANMIŞTI

3 Kasım 2021 gecesi sosyal medya üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapılmış, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu gelişmeler olurken, Twitter'da "Recep Tayyip Erdoğan" ve "ölmüş" başlıkları altında bazı kullanıcılar tarafından yapılan Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret paylaşımlarına, İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan'ın da katıldığı görülmüştü.