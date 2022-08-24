İstanbul 44 dereceyi görecek! Sağanak sonrası nem bunaltacak! Gün verildi...

"İstanbul, bu durumdan en çok etkilenen şehir. Maalesef nemi alabilecek, tutabilecek yeşil alanlarımız, açık alanlarımız nüfus yoğunluğuna göre yok denecek kadar az. Yani rüzgarın şehre girmesi ve etkisini göstermesi lazım. Metropolün iç kesimlerinde, yerleşimin çok olduğu, binaların yoğun olduğu yerlerde rüzgarın etkisi hemen hemen sıfıra düşüyor. Bundan dolayı da nem birikmesi, hava kirliliği, bu bölgelerde fazla oluyor. Betonlaşmanın ve nüfusun fazla olduğu yerlerde nem oranı yüzde 80-90'lara çıkıyor. Bu durumda hava sıcaklığı betonlaşmanın ve nüfusun yoğun olduğu yerlerde nemle birlikte 5 ile 10 derece fazla hissediliyor."