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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "tahıl koridoru" ve "terörle mücadele" açıklaması

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Giriş Tarihi: 22.08.2022 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan tahıl koridoru ve terörle mücadele açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1 Ağustos'tan bu yana Ukrayna limanlarından 721 bin 449 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Akar, "1 Ocak'tan itibaren de operasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu dönem içerisinde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 2 bin 517 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

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