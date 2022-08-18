18 Ağustos 2022, Perşembe
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Son dakika: MSB: Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı yapıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.08.2022
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Son dakika: MSB: Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı yapıldı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ağustos'tan bu yana Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatının yapıldığını açıkladı.

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