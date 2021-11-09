Son dakika: Ankara’da sosyal medyada PKK propagandası yapan 3 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... ANKARA'da, sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 5 şüpheliye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya mecralarında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 zanlının yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.