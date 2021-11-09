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Son dakika: Ankara'da sosyal medyada PKK propagandası yapan 3 kişi yakalandı

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Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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Son dakika: Ankara’da sosyal medyada PKK propagandası yapan 3 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... ANKARA'da, sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 5 şüpheliye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... ANKARA'da, sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 5 şüpheliye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya mecralarında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 zanlının yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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