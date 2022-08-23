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Son dakika | AK Parti'de önemli toplantı! Sözcü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
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Son dakika | AK Parti’de önemli toplantı! Sözcü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel başkan yardımcıları ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantı, saati 14.00'te başladı. Toplantı sonrası gelişmeleri AK Parti sözcüsü Ömer Çelik aktardı. Ömer Çelik yaptığı açıklamada, seçim takviminde bir değişiklik olmadığını bildirdi.

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