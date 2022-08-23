İstanbul’un metro yükünü çekecek! Bakanlıktan güzel haber

SONA YAKLAŞILDI

Paylaşılan görselde ise metro hatlarının bitme oranlarına yer verildi. Buna göre; İstanbul Havalimanı-Eyüp (Göktürk)- Kağıthane-Gayrettepe metro hattı yüzde 98, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen yüzde 99.05, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı ise yüzde 94.99 oranında tamamlandı.

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