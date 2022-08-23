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2 bin 391 tesise 340 milyon TL’lik çevre cezası! Bakan Murat Kurum açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.08.2022
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2 bin 391 tesise 340 milyon TL’lik çevre cezası! Bakan Murat Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2022'de 41 bin 414 çevre denetimi yapıldığını, 2 bin 391 tesise ise 340 milyon TL ceza kestiklerini açıkladı.

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