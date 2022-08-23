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Şişli'de bekçi Oltan Koca'nın ölümüne neden olan 5 kişi tutuklandı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
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Şişli’de bekçi Oltan Koca’nın ölümüne neden olan 5 kişi tutuklandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, bir mahalle düğününde çıkan arbedede olaya müdahale ederken fenalaşan bekçi Oltan Koca, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Olaya ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i tutuklanarak cezaevine yollandı.

Şişli Kuştepe Mahallesi'ndeki bir düğünün geç saatlere kadar sürdüğü iddiasıyla olay yerine giden mahalle bekçileri ile şüpheliler arasında arbede çıkmış, çıkan arbedede çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca, mukavemet gösteren şüphelilere müdahale sırasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit olmuştu.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konuya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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