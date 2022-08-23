Şişli’de bekçi Oltan Koca’nın ölümüne neden olan 5 kişi tutuklandı

Şişli Kuştepe Mahallesi'ndeki bir düğünün geç saatlere kadar sürdüğü iddiasıyla olay yerine giden mahalle bekçileri ile şüpheliler arasında arbede çıkmış, çıkan arbedede çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca, mukavemet gösteren şüphelilere müdahale sırasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit olmuştu.