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Türk F-16'larına Yunan tacizi! Doğu Akdeniz'de büyük gerginlik! Radar kilidi atmak nedir?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
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Türk F-16’larına Yunan tacizi! Doğu Akdeniz’de büyük gerginlik! Radar kilidi atmak nedir?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk F-16'larının Yunanistan tarafından taciz edildiği ve Doğu Akdeniz'de radar kilidi alındığını duyuruldu. Açıklamada Türk askerinin olaya anında karşılık verdiğinin altı çizilirken, Yunan ataşesi bakanlığa çağrıldı. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk F-16'larının Yunanistan tarafından taviz edildiği ve Doğu Akdeniz'de radar kilidi alındığını duyuruldu.

RADAR KİLİDİ ATILDI

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi Yunanistan'a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları belirtildi.

Yunanistan tarafından yapılan bu tacizin, NATO'nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Yunanistan'ın, Türkiye'yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını vurguladı.

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TÜRK ASKERİ ANINDA KARŞILIK VERDİ

Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

ATAŞE BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği kaydedildi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığınca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu öğrenildi.

Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını belirten kaynaklar, Yunanistan'ın gerginliği arttırma peşinde olduğunu vurguladı.

NATO ÖZELİNDE UÇUŞ YAPILMIŞTI

Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları,NATO 'nun "Varlık Gösterme Harekâtları" kapsamında Doğu Akdeniz'de uçuş görevi icra etti.

RADAR KİLİDİ NEDİR?

Askeri havacılık jargonunda radar veya diğer çeşitli sensörlerle uçağına kilitlenip onu takip etmek.

RADAR KİLİDİ ATILINCA NE OLUR?

Radar kilidi atmak uçakları takip etmek anlamına gelir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk F-16'larının Yunanistan tarafından taviz edildiği ve Doğu Akdeniz'de radar kilidi alındığını duyuruldu.

RADAR NEDİR?

Radar, radyo dalgalarının yansıması yardımıyla uzaktaki nesneleri ve bu nesnelerin hız, kerteriz ve mesafesini tespit eden cihazdır. Radar, RAdio Detection And Ranging (radyo ile tespit etme ve menzil tayini) sözcüklerinin akronimidir.

Radarlar; kullanım alanlarına göre hava ve deniz radarları olmak üzere ikiye ayrılır. Hava radarları; askeri (stratejik) meteorolojik, astronomik, hava limanlarında ve uçaklarda kullanılır. Deniz radarları; askeri ve ticari gemilerde kullanılır. Radarlar çalıştığı frekans bandına göre de isimlendirilebilmektedir.

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