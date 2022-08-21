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İstanbul'da bekçi şehit oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.08.2022
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İstanbul’da bekçi şehit oldu

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca'nın, bir olayda mukavemet gösteren kişilere müdahale esnasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

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