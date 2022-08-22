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Başkan Erdoğan, şehit bekçi Oltan Koca'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.08.2022
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Başkan Erdoğan, şehit bekçi Oltan Koca’nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Şişli'de görevi sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit olan bekçi Oltan Koca'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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