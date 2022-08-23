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HSK, yargı mensuplarıyla ilgili iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.08.2022
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HSK, yargı mensuplarıyla ilgili iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), disiplin işlemi yapılan kimi yargı mensupları hakkında işlem yapılmadığı algısı oluşturularak yargının itibarını ve yargıya olan güveni zedelemeye yönelik art niyetli haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

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