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HSK, FETÖ irtibatı ve iltisakı nedeniyle bir savcıyı meslekten ihraç etti

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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HSK, FETÖ irtibatı ve iltisakı nedeniyle bir savcıyı meslekten ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütüyle (FETÖ) irtibat ve iltisak nedeniyle Aydın Cumhuriyet Savcısı Aykut Aydoğan'ı meslekten ihraç etti.

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