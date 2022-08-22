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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde teröristlere ağır darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.08.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde teröristlere ağır darbe

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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