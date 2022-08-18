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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile bir araya geldi

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Giriş Tarihi: 18.08.2022 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile bir araya geldi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile Potoçki Sarayı'nda bir araya geldi. İşte masadaki konular...

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