Kabine Toplantısı bitti mi? 22 Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? İşte alınan kararlar...

SURİYE'DE DÜŞÜNÜLEN UZLAŞMA POLİTİKASI

Suriye'de muhalifler ve Esad rejimi arasında bir uzlaşma zemini oluşturulmasına ilişkin düşünülen girişimler de kabinede değerlendirilecek. Bilindiği gibi bu adımla ilgili olarak Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de destek vermiş ve mülteci sorunu ve bölgesel istikrar için değerlendirilmesi gerektiğini aktarmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Kabine'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeler ve Ukrayna ziyareti ile Zelenskiy temaslarını değerlendirecek ve kabinede bundan sonrası için neler yapılabileceği konuşulacak.