Kabine Toplantısı bitti mi? 22 Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? İşte alınan kararlar...
Kabine Toplantısı bitti mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Başkan Erdoğan toplantıda alınan kararları canlı yayında açıklayacak. Vatandaşlar ise açıklamanın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? 22 Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? İşte alınan kararlar...
Kabine Toplantısı bitti mi? 22 Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Toplantıdan çıkan kararlar ise merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? 22 Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? İşte alınan kararlar...
ALIM GÜCÜNÜ ARTTIRACAK ADIMLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR
Kabine gündeminde üst sırada ekonomide atılan ve atılacak adımlar yer alacak. Vatandaşın alım gücünü koruma ve temel ihtiyaçlarına ulaşımını kolaylaştıracak hamleler bunun başında geliyor.
VATANDAŞA UCUZ EV SAĞLAMA ÇALIŞMASI
Bu kapsamda başta 150 bin olarak planlanan ve yan formüllerle sayının 500 bine kadar çıkarılacağı ucuza sosyal konut projesi ile ilgili atılacak adımlar kabinede masada olacak ve ilgili bakanlar konuya dair sunumlarını gerçekleştirecek.
MARKETLERDE UCUZ GIDAYA ULAŞIM İMKANININ ARTTIRILMASI
Yine Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatif Markeleri ekseninde başlatılan kar amaçlı olmayan satışlarla ucuz gıda hamlesinde son durum ve atılacak adımlar konuşulacak.
DİĞER EKONOMİK GELİŞMELER
Girişimciyi, esnafı ve tüketiciyi faize ezdirmeme politikası kapsamında adım adım düşürülen faizle ilgili gelinen son durum da kabine toplantısında değerlendirilecek. Bilindiği gibi Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz hafta 100 baz puanlık bir indirim daha gelmişti.
TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları tarafından terörle mücadele ve hem yurtiçi hem yurtdışında atılan adımlar, hazırlıklar aktarılacak.
SURİYE'DE DÜŞÜNÜLEN UZLAŞMA POLİTİKASI
Suriye'de muhalifler ve Esad rejimi arasında bir uzlaşma zemini oluşturulmasına ilişkin düşünülen girişimler de kabinede değerlendirilecek. Bilindiği gibi bu adımla ilgili olarak Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de destek vermiş ve mülteci sorunu ve bölgesel istikrar için değerlendirilmesi gerektiğini aktarmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Kabine'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeler ve Ukrayna ziyareti ile Zelenskiy temaslarını değerlendirecek ve kabinede bundan sonrası için neler yapılabileceği konuşulacak.
BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE KARARLARINI AÇIKLAYACAK
Kabine toplantısının ardından alınan son dakika kararlarını açıklamak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.
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