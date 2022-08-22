Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’ye geliyor

"İSRAİL-FİLİSTİN İHTİLAFI ELE ALINACAK"



Cumhurbaşkanılığı İletişim Başkanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 22-24 Ağustos 2022 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Ayrıca, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır" denildi.

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