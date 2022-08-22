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Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye'ye geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.08.2022
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Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’ye geliyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 22-24 tarihleri arasında Türkiye'ye resmi ziyaretlerde bulunacak. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı vurgulandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 22-24 tarihleri arasında Türkiye'ye resmi ziyaretlerde bulunacak.

"İSRAİL-FİLİSTİN İHTİLAFI ELE ALINACAK"

Cumhurbaşkanılığı İletişim Başkanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 22-24 Ağustos 2022 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Ayrıca, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır" denildi.

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