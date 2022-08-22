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CHP'li Ceyhan Belediyesi suyunu çıkardı! Koltuk işleri genel müdürlüğü | Bir adam 22 koltuk

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 22.08.2022
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CHP’li Ceyhan Belediyesi suyunu çıkardı! Koltuk işleri genel müdürlüğü | Bir adam 22 koltuk

Son dakika haberine göre Adana’nın Ceyhan ilçesinin CHP’li belediye başkanı Hülya Erdem 25 müdürlüğün 22'sini emekli polis memuru olan başkan yardımcısı Ertuğrul Bengül'e bağladı.

2019 yerel seçimlerinden sonra "Masalarda oturacak yer yok" diyerek, 511 kişinin işine son verip yerlerine 550 işçi alan Adana'nın Ceyhan ilçesinin CHP'li belediyesinde Türkiye'de örneği görülmemiş bir atama yaşandı.



Belediye Başkanı Hülya Erdem 25 müdürlüğün 22'sini emekli polis memuru olan başkan yardımcısı Ertuğrul Bengül'e bağladı. Hülya Erdem'in imzasıyla oluşturulan yönetim şemasında diğer 2 başkan yardımcıları Gökhan Yantır ile Mehmet Nas yer almadı. Başkan Hülya Erdem, Bengül'ün daha önce vekaletten yürüttüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'nü de kendine bağladı.

"KOLTUĞU DA VERSİN"

Gerek kendi partisinden gerekse sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine başkan Hülya Erdem'in talimatıyla, belediyenin sosyal medya sitesinde "Başkan yardımcılarımız" bölümüne ulaşılması engellendi. Atamayı öğrenen Ceyhanlılar, "Belediyenin benGÜL'ü" diye eleştiride bulundu.



Vatandaşlar, "Hülya Erdem ne yapmaya çalışıyor anlamış değiliz. Kentin kaderi bir kişiye terkedilemez. O zaman başkan koltuğunu da Ertuğrul Bengül'e bıraksın. Bu kadar müdürlük bir insana verilir mi? Koskoca belediye de müdürlükleri hakkıyla yürütecek liyakat sahibi yok mu?" diyerek tepkisini dile getirdi.

İŞTE BAĞLANAN MÜDÜRLÜKLER
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü



Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Dış İlişikler Müdürlüğü
Basın yayın Müdürlüğü



Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü



Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İşletme İştirakler Müdürlüğü
Kreş Müdürlüğü

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