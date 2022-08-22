Türkiye’nin uzay yolculuğunda flaş gelişme! Yer çekimsiz ortamda ilk deney

Bu süre zarfında bilim camiamızın istediği deneyleri yerçekimsiz ortamda gerçekleştirip ülkemize dönecek. Yerçekimsiz ortamda deney yapma şansını Türk bilim camiası ilk defa yakalıyor. O yüzden çok önemli.

Bu deneyler için çağrıya çıkıldı, 40'ın üzerinde talep geldi. Şimdi onları da eliyoruz. Bilimsel çalışmalarda da belirli kriterler var. Dünyada daha evvel denenmemiş, yapılmamış deneyleri tercih ediyoruz" diye konuştu.