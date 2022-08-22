Türkiye'nin uzay yolculuğunda flaş gelişme! Yer çekimsiz ortamda ilk deney
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, ülkemizin uzay yolculuğunun hazırlıklarını ve sürecin son durumuna ait detaylarını anlattı.
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımızın startı vermesiyle müracaatlar kabul edilmeye başlanmıştı. Türk uzay insanı görevini Türkiye Uzay Ajansı adına TÜBİTAK Uzay Enstitüsü yürütüyor.
Başvurular toplandı. 36 bin kayıtlı başvurudan 700 kadarı değerlendirmeye alındı. Elemelere başladık. En son iki aday belirlenecek. Bu iki aday ABD'ye giderek 6 ay kadar astronot eğitimi alacak." dedi.
YER ÇEKİMSİZ ORTAMDA İLK DENEY
Eğitimden sonraki sürece de değinen Yıldırım, "Bu eğitimi aldıktan sonra içlerinden daha başarılı olan hangisiyse Uluslararası Uzay İstasyonuna giderek bilimsel çalışmalar yapacak. Orada 7 ile 10 gün kalacak.
Bu süre zarfında bilim camiamızın istediği deneyleri yerçekimsiz ortamda gerçekleştirip ülkemize dönecek. Yerçekimsiz ortamda deney yapma şansını Türk bilim camiası ilk defa yakalıyor. O yüzden çok önemli.
Bu deneyler için çağrıya çıkıldı, 40'ın üzerinde talep geldi. Şimdi onları da eliyoruz. Bilimsel çalışmalarda da belirli kriterler var. Dünyada daha evvel denenmemiş, yapılmamış deneyleri tercih ediyoruz" diye konuştu.
Ülkemizde uzaya ilginin çok fazla olduğunu kaydeden Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı: "Milli Uzay Programını, Uzay Ajansı'nı bilmeyen yok gibi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıf okul kayıtları ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
- BİM, ŞOK, A101 kırtasiye ürünleri ne zaman satılacak? BİM, ŞOK, A101 kırtasiye ürünleri kataloğu çıktı mı?
- AÖF kayıt takvimi 2022: AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF yeni dönem kayıtları online mı, çevrimiçi mi yapılacak?
- EYT için 8 formül sıralandı! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar dikkat! Maaş nasıl belirlenecek? Brüt maaş, prime esas kazanç...
- Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak 2022? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınav tarihi açıklandı mı?
- YKS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?
- KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı? KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?
- DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 DGS tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman? Tercih kılavuzu...
- Emekliye 8.250 TL promosyon müjdesi! Bankalar rakamları güncelledi! Emekli maaşı taşıma için son gün yaklaşıyor...
- ALES 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2022 sınav soru ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM açıklamalar listesi...
- Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? 21 Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? Philip Morris, BTİ ve JTİ...
- İOKBS 5, 6, 7, 8. ve 9, 10, 11. sınıf sınav tarihi açıklandı mı? MEB 2022 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?