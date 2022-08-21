Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kaza ile ilgili son dakika gelişmesi! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. 3 savcının görevlendirildiği soruşturmada, tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş adliyeye sevk edilirken, ilk ifadesi ortaya çıktı. Memiş, "Otoyolda kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım ve otobüs devrildi" dedi.

Giriş Tarihi: 21.08.2022 13:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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