21 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kaza ile ilgili son dakika gelişmesi! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kaza ile ilgili son dakika gelişmesi! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. 3 savcının görevlendirildiği soruşturmada, tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş adliyeye sevk edilirken, ilk ifadesi ortaya çıktı. Memiş, "Otoyolda kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım ve otobüs devrildi" dedi.

Giriş Tarihi: 21.08.2022 13:43
  • 1
  • 17
Gaziantep’te 15 kişinin öldüğü kaza ile ilgili son dakika gelişmesi! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Gaziantep-Nizip otoyolunun 20'nci kilometresinde dün saat 10.30 sıralarında otomobil, kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak dere yatağına devrildi. Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Gaziantep’te 15 kişinin öldüğü kaza ile ilgili son dakika gelişmesi! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi de bölgeden geçtiği sırada yardım için kaza yerinde durdu.

  • 3
  • 17
Gaziantep’te 15 kişinin öldüğü kaza ile ilgili son dakika gelişmesi! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İHA muhabirleri Muhammed Abdülkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu kişilerin yardım çalışmaları sırada, geriden gelen 'Özel Diyarbakır Turizm' firmasına ait Abdülkadir Memiş yönetimindeki 33 SR 157 plakalı İstanbul'dan Diyarbakır'a yolcu taşıyan otobüs, zikzaklar çizerek devrildikten sonra yan yatıp kaymaya başladı.

  • 4
  • 17
Gaziantep’te 15 kişinin öldüğü kaza ile ilgili son dakika gelişmesi! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

KAZADA 15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kayan otobüs, emniyet şeridinde park halinde olan itfaiye aracı ve ambulanslarına da çarparak kurtarma çalışmalarına katılan sağlık personeli, itfaiye erleri ve gazetecilere çarptı.

  • 5
  • 17
Gaziantep’te 15 kişinin öldüğü kaza ile ilgili son dakika gelişmesi! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Kazada sağlık personelleri Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden ile itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt ile İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen, Umut Yakup Tanrıöver ve Aziz Birdal, Yakup Birdal, Muhammet Erpek, Umut Erpek, Nuran Tanrıkulu, Melik Kaya ile Mehmet Özsoy yaşamını yitirdi. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ile jandarma ve polis ekibi sevk edildi.