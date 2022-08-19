CHP ve İYİ Parti’nin kurduğu HDP’nin 6’lı masaya giriş bileti boşa çıktı! İşte PKK-HDP ilişkisi

"HDP'NİN İÇ İŞLEYİŞİNİN YAZILIŞINA BEN TANIK OLDUM"

Tanık Merdan Rüştü Ovalıoğlu, Selahattin Demirtaş'ın da tutuklu bulunduğu Kobani Davasında, "HDP'nin iç işleyişinin dahi Zerrin, Zafer ve Garzan'ın da dahil olduğu bir grup tarafından yazıldığına ben tanık olmuştum. Yani HDP'nin iç işleyişi dahi örgüt tarafından belirleniyordu. Yani iç kurumlan, merkez kurumları, işte parti meclisi olsun, milletvekilleri olsun, hepsi dahil benim içerisinde o zaman şoförlük yaptığım komite, karargah tarafından belirlenmekteydi.