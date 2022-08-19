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CHP ve İYİ Parti'nin kurduğu HDP'nin 6'lı masaya giriş bileti boşa çıktı! İşte PKK-HDP ilişkisi

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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CHP ve İYİ Parti’nin kurduğu HDP’nin 6’lı masaya giriş bileti boşa çıktı! İşte PKK-HDP ilişkisi

PKK'dan kaçarak teslim olduktan sonra “Kobani” davasında itirafçı olan örgüt mensubu Merdan Rüştü Ovalıoğlu’nun “HDP tüzüğü Kandil’de yazıldı” itirafları HDP kapatma davasına delil olmuştu. İşte bugünlerde 6'lı masaya entegre olmaya çalışan ve tepkilere karşılık 'PKK ile ilgimiz yok' diyen HDP'nin gerçek yüzü.

Terör örgütü PKK'dan 2018 yılında 4 terörist ile birlikte kaçarak teslim olan örgütün sözde özel kuvvetler mensubu ve Metina karargahında görevli Merdan Rüştü Ovalıoğlu'nun HDP'li Selahattin Demirtaş'ın da yargılandığı davadaki bomba ifadeleri HDP kapatma davasına delil oldu.

Ovalıoğlu'nun HDP'nin iç tüzüğünün Metina'daki örgütün Türkiye masasında görevli 3 terörist tarafından yazıldığını gördüğüne dair verdiği ifade Anayasa Mahkemesine ek delil olarak gönderildi. HDP 6'lı masaya açıktan ortak olabilmek için son günlerde 'PKK ile hiçbir ilişkimiz yok' çıkışları ile gündeme geliyordu.

"HDP'NİN İÇ TÜZÜĞÜ METİNA'DA YAZILDI"

PKK terör örgütünde 2014 yılında KCK Türkiye masası ve Kuzey merkez koordinasyonu olarak bilinen Metina'daki karargahta şoför olarak görev aldığını belirten Merdan Rüştü Ovalıoğlu HDP'nin iç tüzüğünün örgütün görevlendirildiği isimler tarafından yazıldığını anlattı.

Sabah'ın ilk kez duyurduğu tanığın ifadeleri HDP'lileri bir kez daha zora soktu. PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklu yargılanın sanığın Kobani davasında tanık olarak verdiği ifadeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Anayasa Mahkemesindeki HDP'nin kapatılması davasına ek delil olarak gönderildi.

"HDP'NİN İÇ İŞLEYİŞİNİN YAZILIŞINA BEN TANIK OLDUM"

Tanık Merdan Rüştü Ovalıoğlu, Selahattin Demirtaş'ın da tutuklu bulunduğu Kobani Davasında, "HDP'nin iç işleyişinin dahi Zerrin, Zafer ve Garzan'ın da dahil olduğu bir grup tarafından yazıldığına ben tanık olmuştum. Yani HDP'nin iç işleyişi dahi örgüt tarafından belirleniyordu. Yani iç kurumlan, merkez kurumları, işte parti meclisi olsun, milletvekilleri olsun, hepsi dahil benim içerisinde o zaman şoförlük yaptığım komite, karargah tarafından belirlenmekteydi.

Hatta o süreçte biz Kandil'deyken, yani daha sonraki süreçte Kandil'deyken, yine HDP'nin seçim çalışmaları, seçim pratikleri, milletvekilliği, milletvekili adayları, aynı şekilde parti meclisi, MKYK orada belirlendiğini, liste gönderildiğini, hatta Selahattin'in de buna itiraz, sürekli itiraz etmesinden kaynaklı da, Selahattin ile örgüt arasında bir anlaşmazlık olduğunu duymuştum. Bütün HDP'nin iç işleyişi ve yapısı örgüt tarafından belirleniyor" demişti.

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