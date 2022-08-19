CHP ve İYİ Parti'nin kurduğu HDP'nin 6'lı masaya giriş bileti boşa çıktı! İşte PKK-HDP ilişkisi
PKK'dan kaçarak teslim olduktan sonra “Kobani” davasında itirafçı olan örgüt mensubu Merdan Rüştü Ovalıoğlu’nun “HDP tüzüğü Kandil’de yazıldı” itirafları HDP kapatma davasına delil olmuştu. İşte bugünlerde 6'lı masaya entegre olmaya çalışan ve tepkilere karşılık 'PKK ile ilgimiz yok' diyen HDP'nin gerçek yüzü.
Terör örgütü PKK'dan 2018 yılında 4 terörist ile birlikte kaçarak teslim olan örgütün sözde özel kuvvetler mensubu ve Metina karargahında görevli Merdan Rüştü Ovalıoğlu'nun HDP'li Selahattin Demirtaş'ın da yargılandığı davadaki bomba ifadeleri HDP kapatma davasına delil oldu.
Ovalıoğlu'nun HDP'nin iç tüzüğünün Metina'daki örgütün Türkiye masasında görevli 3 terörist tarafından yazıldığını gördüğüne dair verdiği ifade Anayasa Mahkemesine ek delil olarak gönderildi. HDP 6'lı masaya açıktan ortak olabilmek için son günlerde 'PKK ile hiçbir ilişkimiz yok' çıkışları ile gündeme geliyordu.
"HDP'NİN İÇ TÜZÜĞÜ METİNA'DA YAZILDI"
PKK terör örgütünde 2014 yılında KCK Türkiye masası ve Kuzey merkez koordinasyonu olarak bilinen Metina'daki karargahta şoför olarak görev aldığını belirten Merdan Rüştü Ovalıoğlu HDP'nin iç tüzüğünün örgütün görevlendirildiği isimler tarafından yazıldığını anlattı.
Sabah'ın ilk kez duyurduğu tanığın ifadeleri HDP'lileri bir kez daha zora soktu. PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklu yargılanın sanığın Kobani davasında tanık olarak verdiği ifadeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Anayasa Mahkemesindeki HDP'nin kapatılması davasına ek delil olarak gönderildi.
"HDP'NİN İÇ İŞLEYİŞİNİN YAZILIŞINA BEN TANIK OLDUM"
Tanık Merdan Rüştü Ovalıoğlu, Selahattin Demirtaş'ın da tutuklu bulunduğu Kobani Davasında, "HDP'nin iç işleyişinin dahi Zerrin, Zafer ve Garzan'ın da dahil olduğu bir grup tarafından yazıldığına ben tanık olmuştum. Yani HDP'nin iç işleyişi dahi örgüt tarafından belirleniyordu. Yani iç kurumlan, merkez kurumları, işte parti meclisi olsun, milletvekilleri olsun, hepsi dahil benim içerisinde o zaman şoförlük yaptığım komite, karargah tarafından belirlenmekteydi.
Hatta o süreçte biz Kandil'deyken, yani daha sonraki süreçte Kandil'deyken, yine HDP'nin seçim çalışmaları, seçim pratikleri, milletvekilliği, milletvekili adayları, aynı şekilde parti meclisi, MKYK orada belirlendiğini, liste gönderildiğini, hatta Selahattin'in de buna itiraz, sürekli itiraz etmesinden kaynaklı da, Selahattin ile örgüt arasında bir anlaşmazlık olduğunu duymuştum. Bütün HDP'nin iç işleyişi ve yapısı örgüt tarafından belirleniyor" demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek-Resim-Müzik alanları... BİLSEM taban puanları 2022: BİLSEM 1,2,3,4. sınıf taban puanları açıklandı mı, kaç?
- Yeşil pasaport süresi uzatıldı mı, ne kadar uzatıldı? Yeşil pasaportun süresi ne zaman bitiyor?
- 2022 BİLSEM baraj taban puanı kaç? BİLSEM puan hesaplama nasıl yapılır? İşte hesaplama yöntemi...
- BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme ne zaman? 2022 MEBBİS BİLSEM bireysel değerlendirme soruları nasıl?
- BİLSEM sonuçları 2022: 19 Ağustos TC ile BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- Evde bakım maaşı hangi illerde yattı, yatmadı? 18 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Sıralı liste...
- Fenerbahçe Austria Wien karşısında avantajı kaptı!
- AÖL yeni kayıt ve ilk kayıt tarihleri açıklandı mı? MEB AÖL 2022-2023 kayıtları ne zaman yapılacak?
- %8 artış artı fark! Emekliye Ocak ayında çifte müjde! 1.971 TL zam yansıyacak! Kim, ne kadar alacak? Yeni maaş tablosu...
- Ağustos ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Ağustos ayı enflasyon oranları ne kadar olacak? TÜİK TEFE-TÜFE rakamları...
- BİLSEM 2022 sonuçları açıklandı mı son dakika? BİLSEM sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Sorgulama ekranı...
- YKS ek tercihler için kritik tarih... YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?