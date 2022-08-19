Türkiye İsveç ve Finlandiya arasındaki ilk toplantının tarihi netleşti

ÜÇLÜ MUHTIRA İMZALANMIŞTI

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında, 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.