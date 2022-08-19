19 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye İsveç ve Finlandiya arasındaki ilk toplantının tarihi netleşti

Türkiye İsveç ve Finlandiya arasındaki ilk toplantının tarihi netleşti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.08.2022
ABONE OL
Türkiye İsveç ve Finlandiya arasındaki ilk toplantının tarihi netleşti

NATO'ya katılım süreçleri başlayan İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısının 26 Ağustos'ta Finlandiya'da yapılacağı bildirildi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısının Finlandiya'da yapılacağını belirtti.

İSVEÇ DIŞİŞLERİ TARİH VERDİ: 26 AĞUSTOS

Bakan Haavisto'nun danışmanı Tomi Nyström ise ülkelerin ilk toplantının en kısa zamanda yapılmasını istediğini belirterek, "Toplantı, ağustos ayında Finlandiya'da yapılacak." ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada ise 26 Ağustos'ta bu mekanizmanın ilk toplantısının gerçekleştirileceği kaydedildi.

ÜÇLÜ MUHTIRA İMZALANMIŞTI

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında, 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

İsveç Türkiye’nin çizdiği yola geldi! İSVEÇ TÜRKİYE'NİN ÇİZDİĞİ YOLA GELDİ!
İsveç NATO’dan adım adım uzaklaşıyor! İSVEÇ NATO'DAN ADIM ADIM UZAKLAŞIYOR!
İsveç ile Finlandiya’nın üyeliğini onayladı İSVEÇ İLE FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİNİ ONAYLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA