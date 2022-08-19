Kılıçdaroğlu'nu Hacı Bektaş-ı Veli'ye benzeten CHP'li Kaya: 2023 adayımız Bay Kemal'dir
CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, katıldığı canlı yayında, 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Kılıçdaroğlu'nu Hacı Bektaş-ı Veli'ye benzeten Kaya, "Tıpkı hünkar Hacı Bektaş-ı Veli gibi, aslan ve ceylanı kucağında tutacak bir isme ihtiyaç var. Bunun adı da kemale ermiş Bay Kemal’dir." diye konuştu.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masa, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda birbirine düştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını birçok partili onlarca kez ilan etse de, ittifakın diğer ortağı İYİ Parti CHP liderinin adaylığına karşı çıkıyor.
Son dönemde CHP'li siyasetçilerin 'adayımız Kılıçdaroğlu'dur' çıkışına bir yenisi daha eklendi.
CHP'Lİ KAYA KILIÇDAROĞLU'NU HACI BEKTAŞ-I VELİ'YE BENZETTİ
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, partisinin genel başkanının 2023 yılındaki seçimlerdeki adaylığını, Hacı Bektaş-ı Veli benzetmesiyle duyurdu.
Kılıçdaroğlu'ndan 'aslan' diyerek bahseden Kaya, "Benim gönlümde yatan aslan belli. Tıpkı Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli gibi, aslan ve ceylanı kucağında tutacak bir isme ihtiyaç var." diye konuştu.
"KEMALE ERMİŞ BAY KEMAL"
Sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'nu 'kemale ermiş' olarak nitelendiren Kaya, şunları söyledi:
"13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı olacak. Benim gönlümde yatan aslan belli. Tıpkı Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli gibi, aslan ve ceylanı kucağında tutacak bir isme ihtiyaç var. Bu ülkede kin ve nefret tohumları ekildi. Bunu kaldırabilecek bir tek isme ihtiyaç var. Bu isim ortak akla önem veren Kılıçdaroğlu Doktrini'ni hayata geçirebilecek bir isim olur. Bunun adı da kemale ermiş Bay Kemal'dir."
"KILIÇDAROĞLU, PEYGAMBER SOYUNDAN GELİYOR" DA DEMİŞTİ
İlginç çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen CHP'li Kaya, geçtiğimiz aylarda da Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini öne sürmüştü.
Kaya o dönemde yaptığı açıklamada, "'Bu konuyu ben yaptım' diye anlatmıyor. Umreye gittiğini de kimse bilmez, anlatmaz çünkü. Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz. Genel başkanımızın dedesinin Alaşehir'de türbesi var. Ben ziyaret ettim. Ben de orada öğrendim genel başkanımız anlatmadı. Genel başkanımızın umreye gittiğini de rahmetli Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim. Genel başkanınızın umreye gittiğini, Kabe'de gözünden şarıl şarıl yaşlar aktığını bilir misiniz? Ben bilirim ama. Bunları biz konuşmuyoruz CHP'yi inançlar konusunda eleştirebilecek çok az sayıda insan vardır. İmam hatiplerin açılışı, Diyanet'in açılışı CHP'yledir" demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİLSEM taban puanları 2022: BİLSEM 1,2,3,4. sınıf taban puanları açıklandı mı, kaç? BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek-Resim-Müzik alanları...
- Yeşil pasaport süresi uzatıldı mı, ne kadar uzatıldı? Yeşil pasaportun süresi ne zaman bitiyor?
- BİLSEM puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 BİLSEM baraj taban puanı kaç? İşte hesaplama yöntemi...
- 2022 MEBBİS BİLSEM bireysel değerlendirme soruları nasıl? BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme ne zaman?
- BİLSEM sonuçları 2022: 19 Ağustos TC ile BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Evde bakım maaşı hangi illerde yattı, yatmadı? 18 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Sıralı liste...
- Fenerbahçe Austria Wien karşısında avantajı kaptı!
- AÖL yeni kayıt ve ilk kayıt tarihleri açıklandı mı? MEB AÖL 2022-2023 kayıtları ne zaman yapılacak?
- %8 artış artı fark! Emekliye Ocak ayında çifte müjde! 1.971 TL zam yansıyacak! Kim, ne kadar alacak? Yeni maaş tablosu...
- Ağustos ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Ağustos ayı enflasyon oranları ne kadar olacak? TÜİK TEFE-TÜFE rakamları...
- BİLSEM 2022 sonuçları açıklandı mı son dakika? BİLSEM sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Sorgulama ekranı...
- YKS ek tercihler için kritik tarih... YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?