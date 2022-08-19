Kılıçdaroğlu’nu Hacı Bektaş-ı Veli’ye benzeten CHP’li Kaya: 2023 adayımız Bay Kemal’dir

"KILIÇDAROĞLU, PEYGAMBER SOYUNDAN GELİYOR" DA DEMİŞTİ

İlginç çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen CHP'li Kaya, geçtiğimiz aylarda da Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini öne sürmüştü.

Kaya o dönemde yaptığı açıklamada, "'Bu konuyu ben yaptım' diye anlatmıyor. Umreye gittiğini de kimse bilmez, anlatmaz çünkü. Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz. Genel başkanımızın dedesinin Alaşehir'de türbesi var. Ben ziyaret ettim. Ben de orada öğrendim genel başkanımız anlatmadı. Genel başkanımızın umreye gittiğini de rahmetli Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim. Genel başkanınızın umreye gittiğini, Kabe'de gözünden şarıl şarıl yaşlar aktığını bilir misiniz? Ben bilirim ama. Bunları biz konuşmuyoruz CHP'yi inançlar konusunda eleştirebilecek çok az sayıda insan vardır. İmam hatiplerin açılışı, Diyanet'in açılışı CHP'yledir" demişti.