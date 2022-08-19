19 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu'nu Hacı Bektaş-ı Veli'ye benzeten CHP'li Kaya: 2023 adayımız Bay Kemal'dir

Kılıçdaroğlu'nu Hacı Bektaş-ı Veli'ye benzeten CHP'li Kaya: 2023 adayımız Bay Kemal'dir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
ABONE OL
Kılıçdaroğlu’nu Hacı Bektaş-ı Veli’ye benzeten CHP’li Kaya: 2023 adayımız Bay Kemal’dir

CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, katıldığı canlı yayında, 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Kılıçdaroğlu'nu Hacı Bektaş-ı Veli'ye benzeten Kaya, "Tıpkı hünkar Hacı Bektaş-ı Veli gibi, aslan ve ceylanı kucağında tutacak bir isme ihtiyaç var. Bunun adı da kemale ermiş Bay Kemal’dir." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masa, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda birbirine düştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını birçok partili onlarca kez ilan etse de, ittifakın diğer ortağı İYİ Parti CHP liderinin adaylığına karşı çıkıyor.

Son dönemde CHP'li siyasetçilerin 'adayımız Kılıçdaroğlu'dur' çıkışına bir yenisi daha eklendi.

CHP'Lİ KAYA KILIÇDAROĞLU'NU HACI BEKTAŞ-I VELİ'YE BENZETTİ

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, partisinin genel başkanının 2023 yılındaki seçimlerdeki adaylığını, Hacı Bektaş-ı Veli benzetmesiyle duyurdu.

Kılıçdaroğlu'ndan 'aslan' diyerek bahseden Kaya, "Benim gönlümde yatan aslan belli. Tıpkı Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli gibi, aslan ve ceylanı kucağında tutacak bir isme ihtiyaç var." diye konuştu.

"KEMALE ERMİŞ BAY KEMAL"

Sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'nu 'kemale ermiş' olarak nitelendiren Kaya, şunları söyledi:

"13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı olacak. Benim gönlümde yatan aslan belli. Tıpkı Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli gibi, aslan ve ceylanı kucağında tutacak bir isme ihtiyaç var. Bu ülkede kin ve nefret tohumları ekildi. Bunu kaldırabilecek bir tek isme ihtiyaç var. Bu isim ortak akla önem veren Kılıçdaroğlu Doktrini'ni hayata geçirebilecek bir isim olur. Bunun adı da kemale ermiş Bay Kemal'dir."

"KILIÇDAROĞLU, PEYGAMBER SOYUNDAN GELİYOR" DA DEMİŞTİ

İlginç çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen CHP'li Kaya, geçtiğimiz aylarda da Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini öne sürmüştü.

Kaya o dönemde yaptığı açıklamada, "'Bu konuyu ben yaptım' diye anlatmıyor. Umreye gittiğini de kimse bilmez, anlatmaz çünkü. Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz. Genel başkanımızın dedesinin Alaşehir'de türbesi var. Ben ziyaret ettim. Ben de orada öğrendim genel başkanımız anlatmadı. Genel başkanımızın umreye gittiğini de rahmetli Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim. Genel başkanınızın umreye gittiğini, Kabe'de gözünden şarıl şarıl yaşlar aktığını bilir misiniz? Ben bilirim ama. Bunları biz konuşmuyoruz CHP'yi inançlar konusunda eleştirebilecek çok az sayıda insan vardır. İmam hatiplerin açılışı, Diyanet'in açılışı CHP'yledir" demişti.

Yalova’da Kılıçdaroğlu’nun yüzünü düşüren pankart YALOVA'DA KILIÇDAROĞLU'NUN YÜZÜNÜ DÜŞÜREN PANKART
Kılıçdaroğlu’nun ekibinden ODA TV’ye açık tehdit KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİNDEN ODA TV'YE AÇIK TEHDİT

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA