Yeşil pasaport süresi uzatıldı mı, ne kadar uzatıldı? Yeşil pasaportun süresi ne zaman bitiyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme dair soruları cevapladı. Bakan Soylu, şubat ayından itibaren kendi pasaportumuzun üretimine başlandığını belirtirken, talep artışından dolayı 30 gün geriden gelindiğini açıkladı. Peki, Yeşil pasaport süresi uzatıldı mı, ne kadar uzatıldı? Yeşil pasaportun süresi ne zaman bitiyor?