Yeşil pasaport süresi uzatıldı mı, ne kadar uzatıldı? Yeşil pasaportun süresi ne zaman bitiyor?
Yeşil pasaport süresi uzatıldı mı, ne kadar uzatıldı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeşil pasaportlarda iyileştirme yapıldığını belirterek, "Yeşil pasaportun 5 yıllık süresi dolanlar değiştirmesinler, yarından itibaren onların da süresini 10 yıla çıkaracak değişikliği yapacağız" dedi. Peki, Yeşil pasaport süresi uzatıldı mı, ne kadar uzatıldı? Yeşil pasaportun süresi ne zaman bitiyor?
Yeşil pasaport süresi uzatıldı mı, ne kadar uzatıldı? Yeşil pasaportun süresi ne zaman bitiyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme dair soruları cevapladı. Bakan Soylu, şubat ayından itibaren kendi pasaportumuzun üretimine başlandığını belirtirken, talep artışından dolayı 30 gün geriden gelindiğini açıkladı. Peki, Yeşil pasaport süresi uzatıldı mı, ne kadar uzatıldı? Yeşil pasaportun süresi ne zaman bitiyor?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme dair soruları cevapladı. Bakan Soylu, şubat ayından itibaren kendi pasaportumuzun üretimine başlandığını belirtirken, talep artışından dolayı 30 gün geriden gelindiğini açıkladı.
ARALIK AYINDA SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK
Soylu, "Yeşil pasaportta sıkıntı içerisindeyiz. 25'inde Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu bugünkü pasaporttan daha güvenli pasaportu üretmeye başlıyoruz. Aralık ayında seri üretime geçmiş olacağız" dedi.
YEŞİL PASAPORT MÜJDESİ
Bakan Soylu, yeşil pasaportlarda iyileştirme yaptıklarını, 5 yıldan 10 yıla çıkarıldığını aktarırken, "Elinde yeşil pasaportu 5 yıllık süresi dolanlar değiştirmesinler. Yarından itibaren onların da süresini 10 yıla çıkaracak değişikliği yapacağız" açıklamasında bulundu.
PASAPORT YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
Pasaport kullanıcıları pasaportlarının geçerlilik süresinin bitmesiyle birlikte seyahat edebilmeleri için yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir. Çünkü yenilenmediği için geçersiz sayılacaktır. Pasaport yenileme işlemleri İl / İlçe Nüfus Müdürlüklerinde gerçekleşmektedir ve işlem sağlamak için randevu almak gerekir.
Pasaport yenilemek için gerekli evraklar ise şunlardır:
Nüfus cüzdanı
İki adet biyometrik fotoğraf
Kullanılan pasaport
Pasaport alınmak istenen yıla göre yapılan harç ve defter ödemelerinin tahsil edildiğine dair kaşeli dekontlar ve görevlilerin imzası
Parmak izi
18 yaş altı bireyler için muvafakatname
PASAPORT YENİLEME ÜCRETLERİ
Pasaport yenilemek isteyen vatandaşlar pasaportlarının olduğunu kanıtladığı takdirde sadece harç miktarını ödemektedirler. 2022 yılının harç ücretleri ise şu şekildedir:
6 ay 309,40 TL
12 ay 452,30 TL
2 yıl 738,40 TL
3 yıl 1,049,00 TL
3+ yıl 1,478,30 TL
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