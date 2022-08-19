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6 ile yeni milli eğitim müdürü atandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.08.2022
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6 ile yeni milli eğitim müdürü atandı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Hatay, Konya, Samsun, Tokat, Kırıkkale ve Malatya'ya yeni il milli eğitim müdürleri atandı.

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