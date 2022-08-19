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Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan: Çift yönlü ulaşıma kapandı

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Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan: Çift yönlü ulaşıma kapandı

Erzincan-Sivas kara yolunda etkili olan yağış sonrasında heyelan meydana geldi. Bölgede ulaşım çift yönlü olarak dururken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Sakaltutan mevkisinde etkili olan kısa süreli sağanak, heyelana neden oldu.

ERZİNCAN-SİVAS KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

İki farklı noktadaki heyelan nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle çalışma başlattığı bölgeye giden Erzincan Valisi Mehmet Makas, heyelan yerini inceledi.

Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

TRAFİK EKİPLERİ ÖNLEM ALDI

Ayrıca Erzincan'daki Üniversite Kavşağı'nda önlem alan trafik ekipleri, araçların Sivas istikametine geçişine izin vermiyor.

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