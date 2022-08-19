Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan: Çift yönlü ulaşıma kapandı
Erzincan-Sivas kara yolunda etkili olan yağış sonrasında heyelan meydana geldi. Bölgede ulaşım çift yönlü olarak dururken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Sakaltutan mevkisinde etkili olan kısa süreli sağanak, heyelana neden oldu.
ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle çalışma başlattığı bölgeye giden Erzincan Valisi Mehmet Makas, heyelan yerini inceledi.
Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
TRAFİK EKİPLERİ ÖNLEM ALDI
Ayrıca Erzincan'daki Üniversite Kavşağı'nda önlem alan trafik ekipleri, araçların Sivas istikametine geçişine izin vermiyor.
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