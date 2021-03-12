12 Mart 2021, Cuma
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan skandal iftiralara cevap!

Koronavirüs nedeniyle tedavisine hastanede devam edilen Prof. Dr. , hakkındaki iftiralara cevap verdi. 'nde tedavi gördüğünü yineleyen Erbaş, sağlık personeline de teşekkür etti. Durumunun iyiye gittiğini belirten Prof. Dr. Ali Erbaş, "Sağlık çalışanlarımızın 24 saat insanımıza fedakarca nasıl hizmet verdiğini yerinde görmüş olmak onlara olan saygı ve sevgimizi daha da artırmıştır." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan skandal iftiralara cevap!

'nde koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. , açıklamalarda bulundu.

"ÇOK YAKIN ZAMANDA TEKRAR GÖREVİMİN BAŞINA DÖNECEĞİM"

Prof. Dr. Ali Erbaş Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Çok hafif semptomlarla hastalığın seyri devam ediyor. Elhamdülillah her geçen gün daha iyiye gidiyor durumum. Çok yakın zamanda tekrar görevimin başına döneceğim inşaallah" dedi.

"ÇOK HAFİF SEMPTOMLARLA HASTALIĞIN SEYRİ DEVAM EDİYOR"

Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yaptığı açıklama şöyle:
"5 Mart tarihinde Kovid-19 testimin pozitif çıkmasının ardından evimde dinleniyor iken kontrol için gittiğim Ankara Şehir Hastanesi'nde doktorlarımızın isteği ile gözlem altına alındım. Çok hafif semptomlarla hastalığın seyri devam ediyor. Elhamdülillah her geçen gün daha iyiye gidiyor durumum. Çok yakın zamanda tekrar görevimin başına döneceğim inşaallah."

"ŞEHİR HASTANESİ ÇALIŞANLARI FEDAKARCA HİZMET VERİYOR"

Sağlık Bakanı Prof. Dr. ve Ankara Şehir Hastanesi çalışanlarına teşekkür eden Prof. Dr. Ali Erbaş, şunları söyledi:
"Tedavi sürecimde başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca beyefendi ve Ankara Şehir Hastanesi'nin değerli çalışanları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlık çalışanlarımızın 24 saat insanımıza fedakarca nasıl hizmet verdiğini yerinde görmüş olmak onlara olan saygı ve sevgimizi daha da artırmıştır. Hastanelerimizin muhteşem imkanlarını ve hizmetlerini yaşayarak müşahede etmiş olmak bu milletin bir ferdi olarak bir kez daha iftihar etmemize ve devletimizin büyüklüğünü bir kez daha görmemize vesile olmuştur. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu dünyada da öbür dünyada da karşılığını görsünler inşaallah."

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