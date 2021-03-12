Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan skandal iftiralara cevap!

"ŞEHİR HASTANESİ ÇALIŞANLARI FEDAKARCA HİZMET VERİYOR"

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca ve Ankara Şehir Hastanesi çalışanlarına teşekkür eden Prof. Dr. Ali Erbaş, şunları söyledi:

"Tedavi sürecimde başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca beyefendi ve Ankara Şehir Hastanesi'nin değerli çalışanları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlık çalışanlarımızın 24 saat insanımıza fedakarca nasıl hizmet verdiğini yerinde görmüş olmak onlara olan saygı ve sevgimizi daha da artırmıştır. Hastanelerimizin muhteşem imkanlarını ve hizmetlerini yaşayarak müşahede etmiş olmak bu milletin bir ferdi olarak bir kez daha iftihar etmemize ve devletimizin büyüklüğünü bir kez daha görmemize vesile olmuştur. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu dünyada da öbür dünyada da karşılığını görsünler inşaallah."