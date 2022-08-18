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CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde atık su skandalı! Dere siyah tabaka ile kaplandı | Bakanlık harekete geçti

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Giriş Tarihi: 18.08.2022 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
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CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde atık su skandalı! Dere siyah tabaka ile kaplandı | Bakanlık harekete geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmaraereğlisi Kınıklı Deresi yüzeyindeki siyah tabakalaşma sonrası harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda dereye karışan atık suyun CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TESKİ'ye ait olan Sultanköy Biyolojik Arıtma Tesisi'nden geldiği saptandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, alınan numunelerde bir aykırılık tespit edilirse idari para cezasını uygulanacağı belirtilirken, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan'dan büyükşehir belediyesi yönetimine tepki geldi.

Marmaraereğlisi Kınıklı Deresi yüzeyindeki kirlenme yetkilileri harekete geçirdi. Dereye karışan atık suyun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TESKİ'ye ait olan Sultanköy Biyolojik Arıtma Tesisi'nden geldiği belirlendi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Kınıklı Deresi yüzeyinde beliren ve çevre kirlenmesine neden olan siyah tabakalaşmada oklar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TESKi'ye ati Sultanköy Biyolojik Arıtma Tesisi'nin Marmara Ereğlisi Kınıklı Deresi'ne atık su bıraktığı tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri dereden numuna alımı gerçekleştirdi.

Bakanlığın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Marmaraereğlisi Kınıklı Deresi'nde siyah renk oluşumun ardından Bakanlığımız denetim ekipleri incelemelerini yapmış, atık suyun Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sultanköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne ait olduğunu tespit etmiştir. Denetim ekiplerimiz arıtma tesisi çıkışından gerekli analizlerin yapılması için ATIK SU numunesi almıştır. Analiz sonuçlarında da alınan numunenin standartlara aykırı olduğu tespit edilmesi halinde idari para cezası uygulanacaktır."

İŞİ BİLMEYEN İSİMLER YÖNETİCİ
AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Sabah'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İşi bilmeyen isimleri yönetici yapıldığında ortaya böyle problemler çıkıyor. Bu bölge turizm açısından oldukça önemli bir yer. Vatandaşların bizi bilgilendirmesi sonucu dere yüzeyindeki siyah tabakalaşmayı gördük. Dereyi kaynağına doğru ilerledik. Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesisi var. O tesisten itibaren siyahlık başlıyor. Sudan analizler alındı. Su CHP'li büyükşehir Belediyesi'nin marifetiyle kirleniyor. Arıtma tesisi maalesef görevini yerine getiremiyor. Numunelerin ilk raporları kötü çıkıyor. İleri tetkikler yapılsın diye Ankara'ya gönderiliyor. Oradaki raporlar bekleniyor."

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