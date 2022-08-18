CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde atık su skandalı! Dere siyah tabaka ile kaplandı | Bakanlık harekete geçti

İŞİ BİLMEYEN İSİMLER YÖNETİCİ

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Sabah'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İşi bilmeyen isimleri yönetici yapıldığında ortaya böyle problemler çıkıyor. Bu bölge turizm açısından oldukça önemli bir yer. Vatandaşların bizi bilgilendirmesi sonucu dere yüzeyindeki siyah tabakalaşmayı gördük. Dereyi kaynağına doğru ilerledik. Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesisi var. O tesisten itibaren siyahlık başlıyor. Sudan analizler alındı. Su CHP'li büyükşehir Belediyesi'nin marifetiyle kirleniyor. Arıtma tesisi maalesef görevini yerine getiremiyor. Numunelerin ilk raporları kötü çıkıyor. İleri tetkikler yapılsın diye Ankara'ya gönderiliyor. Oradaki raporlar bekleniyor."

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