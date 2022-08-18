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Islak hamburger yemek istedi hayatının şokunu yaşadı! İBB iştiraklerinden BELTUR'da mide bulandıran görüntü!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.08.2022 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
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Islak hamburger yemek istedi hayatının şokunu yaşadı! İBB iştiraklerinden BELTUR’da mide bulandıran görüntü!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BELTUR’da servis edilen ıslak hamburgerin içinden eldiven parçaları çıktı. Vatandaş eldivenli hamburgerin videosunu çekerek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sonrası BELTUR ve İBB'ye tepki yağdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Küçükyalı BELTUR'a giden vatandaş, sipariş ettiği hamburgerin içinden plastik eldiven çıkınca büyük şok yaşadı.

İÇİNİ AÇINCA ŞOKE OLDU

Verdiği sipariş karşısında şoka uğrayan vatandaş o anların görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak İBB'ye tepki gösterdi. Yaşanan rezaletin ardından İBB'den hiçbir açıklama yapılmadı.

REZALETE SOSYAL MEDYADA TEPKİLER GECİKMEDİ

Hamburgerin içindeki plastik eldiveni göstererek çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan vatandaş tepkisini dile getirirken sosyal medya kullanıcıları da Beltur'a tepki gösterdi.

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