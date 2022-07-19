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Bakanlık harekete geçti! Konya’da kimyasal atıklara neden olan işletme ve zanlılara en üst sınırdan ceza: 38 milyon 441 bin TL

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.07.2022
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Bakanlık harekete geçti! Konya’da kimyasal atıklara neden olan işletme ve zanlılara en üst sınırdan ceza: 38 milyon 441 bin TL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya’nın Kayacık ve Tatlıcak mahallelerinde boş tarlaya bırakılan varillerden sızan atıklar nedeniyle 60 hayvanın yaralanmasıyla ilgili olayda sorumlu işletme ve zanlılara en üst sınırdan para cezası uyguladı. Bakanlık tarafından işletmeye 16 Milyon 441 Bin TL, zanlılar H.A.Ç ve M.Ç.’ye de şahıs başı 11 Milyon TL para cezası verildi. Yine Bakanlıkça bu şahıslar ve işletme hakkında da çevrenin kasten kirletilmesi suçu ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu ve işletme faaliyetten men edildi.

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