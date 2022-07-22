İSKİ’ye ait atık su kanalından yayılan kötü koku vatandaşları çileden çıkardı!

Sahilde yürüyüş, spor yapan veya piknik yapan vatandaşlar atık su kanalı yakınlarına geldiklerinde kötü kokudan rahatsız olduklarını belirtiyor. Kötü kokuların yayıldığı atık su kanalının suyunda çeşitli atık ve çöplerin de olduğu görülüyor.