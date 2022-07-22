İSKİ'ye ait atık su kanalından yayılan kötü koku vatandaşları çileden çıkardı!
Pendik sahilinde denize dökülen atık su kanalından yayılan kötü koku, yürüyüş ve piknik yapan vatandaşları çileden çıkardı. İBB atık su terfi merkezinin yanından denize dökülen su kanalı havadan görüntülendi.
Pendik sahilinden geçerek denize dökülen bir atık su kanalından iddiaya göre çevreye kötü kokular yayılıyor.
Sahilde yürüyüş, spor yapan veya piknik yapan vatandaşlar atık su kanalı yakınlarına geldiklerinde kötü kokudan rahatsız olduklarını belirtiyor. Kötü kokuların yayıldığı atık su kanalının suyunda çeşitli atık ve çöplerin de olduğu görülüyor.
Vatandaşlar İBB atık su terfi merkezinin yakınından geçerek denize dökülen atık su kanalından yayılan kokunun engellenmesi gerektiğini belirterek duruma tepki gösteriyor.
"HALİÇTEKİ KOKU NEYSE BURASI DA AYNI KOKU"
Dere hakkında konuşan Abdurrahman Öz, "35 senedir Pendikliyim, Poyraz esmediği müddetçe kokuyu sürekli alıyoruz. Kokunun yayılımı hava şartlarına göre değişiyor.
Güneyden estiği müddetçe koku geliyor. Koku Denize akan atık su deresinden kaynaklanıyor. Ben denizde büyüdüm, Haliç'in kokusunu biliyorum. 40 sene önce Haliç neyse bu da aynı koku, Haliç'teki gibi aynı kokuyu alıyorum" diye konuştu.
Öte yandan çevreye kötü kokular yayan atık su kanalı havadan görüntülendi.
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