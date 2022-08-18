CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi halkı kaderine terk etti! Başkent’i sular seller götürürken halkın çabası felaketi dizginledi

BAŞTUĞ: MANSUR YAVAŞ VE ALPER TAŞDELEN ANKARALILARI KADERİNE TERKETTİ"

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankaralıları kaderine terkettiğini söyledi.

Turgay Başbuğ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu: "Yer Çankaya Balgat Mahallesi. 10 dakikalık yağış sonrasında bile mazgallar tıkandı ve dükkanları su bastı. Günlerdir yağış uyarısına rağmen önlem almayan, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Ankaralıları kaderine terk etti."

AKÇA: "CHP'Lİ YÖNETİMLERİN İŞBİLMEZLİĞİ KELİMENİN TAM ANLAMIYLA SU GÖTÜRMEZ"

AK Parti Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Murat Akça da, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi'ni eleştirdi.

Akça, "Sorsanız her daim geçmiş yönetimleri kabahatli bilir, kendilerini hiç suçlu görmezler. Çankaya ve Büyükşehir'deki CHP'li yönetimlerin işbilmezliği kelimenin tam anlamıyla su götürmezdir. Ankara'da emek ve zaman su gibi akmakta, tüm birikimleri alıp götürmektedir. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.

ÜNAL: "ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BİNASINI DA SU BASTI"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nin (AŞTİ) sular altında kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi binası da su altında kaldı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal da, "Ankara Büyükşehir Belediye binasını da su basmış. Varın ötesini siz düşünün... Kolları sıvadık, suyu arındırmaya çalışıyoruz" dedi.